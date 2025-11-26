118ª Delegacia de Polícia (118ª DP) - Reprodução

118ª Delegacia de Polícia (118ª DP)Reprodução

Publicado 26/11/2025 16:02

Araruama - Na noite de terça-feira (25), uma ocorrência de violência doméstica foi registrada na Estrada de Morro Grande, em Araruama. Segundo a Polícia Militar, a guarnição foi acionada para verificar uma possível situação enquadrada na Lei Maria da Penha.

Ao chegar ao DPO de Morro Grande, os policiais encontraram a vítima, de 22 anos, e o acusado, B.D.F.S., de 45 anos. Ambos relataram que estavam consumindo bebidas alcoólicas juntos quando um desentendimento evoluiu para agressões mútuas.

Os dois foram levados para atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Em seguida, a equipe policial conduziu as partes à 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP). A vítima foi encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML), onde foram constatadas lesões pelo corpo.

Após os procedimentos, o acusado permaneceu preso, autuado por lesão corporal contra mulher, no contexto de violência doméstica e familiar.