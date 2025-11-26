Araruama - Uma colisão entre um carro e uma motocicleta foi registrada, na tarde desta quarta-feira (26), na Avenida Brasil, no Centro de Araruama, em frente à Praça da Bíblia. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atendimento à ocorrência.
De acordo com as informações apuradas no local, o motociclista sofreu apenas escoriações leves.
Após avaliação da equipe de resgate, ele foi liberado no próprio local do acidente. Ninguém precisou ser encaminhado ao hospital.
