Acidente - Araruama em pauta

Publicado 26/11/2025 16:15

Araruama - Uma colisão entre um carro e uma motocicleta foi registrada, na tarde desta quarta-feira (26), na Avenida Brasil, no Centro de Araruama, em frente à Praça da Bíblia. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atendimento à ocorrência.



De acordo com as informações apuradas no local, o motociclista sofreu apenas escoriações leves.



Após avaliação da equipe de resgate, ele foi liberado no próprio local do acidente. Ninguém precisou ser encaminhado ao hospital.