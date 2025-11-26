Lagoa de PernambucaReprodução
União e prefeitura de Araruama terão 90 dias para fiscalizar imóveis irregulares na Lagoa de Pernambuca
Decisão liminar atende pedido do MPF e determina identificação de ocupantes, exigência de documentação e ações para reparação ambiental
União e prefeitura de Araruama terão 90 dias para fiscalizar imóveis irregulares na Lagoa de Pernambuca
Decisão liminar atende pedido do MPF e determina identificação de ocupantes, exigência de documentação e ações para reparação ambiental
I Seminário da História de Araruama reúne 500 participantes e registra avanço nas pesquisas sobre a formação do município
Evento reúne especialistas e apresenta novos dados sobre a formação histórica e arqueológica
Araruama abre período de pré-matrículas para a Rede Municipal de Ensino
Cadastro online segue até outubro de 2026 e vale para novos alunos e para quem deseja transferência
Prefeitura de Arraial e governo do Estado vistoriam obra em Monte Alto com Bernardo Rossi
Parceria entre Marcelo Magno (PL) e Estado avança em novo equipamento urbano para o distrito; projeto prevê parque, academia, área esportiva e proteção ambiental
Fabinho Costa reforça agenda estratégica de Iguaba Grande e declara apoio para 2026
Prefeito apresenta balanço de gestão, projeta novas obras e defende renovação política com foco em resultados
Carro e moto se envolvem em acidente no Centro de Araruama
Motociclista teve apenas escoriações leves e foi liberado após atendimento no local; bombeiros foram acionados para a ocorrência
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.