Publicado 26/11/2025 17:35

Araruama - A Prefeitura de Araruama iniciou o período de pré-matrículas para a Rede Municipal de Ensino. O processo, que permanece aberto até 23 de outubro de 2026, funciona como um cadastro reserva para novos estudantes e para aqueles que já integram a rede e desejam solicitar transferência para outra unidade do município.

A pré-matrícula contempla todas as etapas da educação municipal: creche, ensino fundamental I e II e Educação de Jovens e Adultos (EJA). Todo o procedimento deve ser realizado exclusivamente pela internet, de forma gratuita, no site educacaoararuama.rj.gov.br.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação, o formulário de inscrição permite que o responsável indique duas escolas de preferência. Embora essa escolha seja considerada durante a análise, a alocação dependerá da disponibilidade de vagas em cada unidade.

A secretária municipal de Educação, Valéria Amaral, ressalta que o período de pré-matrícula é essencial para garantir organização e transparência na distribuição das vagas.

“A pré-matrícula é a porta de entrada para que mais famílias possam acessar a nossa rede. Com o cadastro reserva, conseguimos planejar melhor o atendimento e garantir que, assim que surgirem vagas, os alunos sejam chamados de forma rápida e justa”, afirmou.

Valéria também reforça a necessidade de que os responsáveis realizem o procedimento dentro do prazo e preencham o formulário corretamente. “Indicar duas escolas facilita a análise e aumenta as chances de atendimento dentro da rede municipal”, completou.

A chamada dos inscritos terá início em 20 de dezembro, logo após o fim do ano letivo. A partir dessa data, a Secretaria Municipal de Educação fará contato com as famílias conforme a disponibilidade de vagas em cada unidade.