Hospital Geral Municipal Dra. Jaqueline Prattes - Reprodução

Hospital Geral Municipal Dra. Jaqueline PrattesReprodução

Publicado 27/11/2025 14:33

Araruama - O Hospital Geral Municipal Dra. Jaqueline Prattes, em Araruama, vai passar a emitir a Carteira de Identidade Nacional (CIN) para recém-nascidos no momento do nascimento. Atualmente, a unidade já emite a certidão de nascimento.

O serviço será implantado em dezembro e funcionará dentro da própria maternidade. Pais que não possuem RG ou certidão de nascimento poderão solicitar a segunda via gratuitamente no local.

O secretário municipal de Saúde, Mário Jorge Espinhara, informou que a estrutura já está em fase final de preparação. “Estamos organizando para que o serviço se inicie em dezembro. Isso vai facilitar muito a vida dos pais, que já vão sair com toda a documentação da criança. E também poderão fazer a sua própria documentação, caso não tenham”, disse.

A prefeita Daniela Soares afirmou que a medida tem como objetivo garantir direitos desde o nascimento. “Os recém-nascidos já podem sair da maternidade com a CIN, que tem o CPF como número único. O projeto visa combater a falta de registros e proteger as crianças, facilitando sua identificação em diversas situações. É cidadania desde o nascimento”, declarou.

Com a implantação, Araruama se tornará o 21º município do Estado do Rio a contar com um polo do Detran dentro de uma maternidade. O modelo integra uma ação conjunta do Detran-RJ com o Ministério Público, a Defensoria Pública e as prefeituras do Estado.

O município reforça o compromisso com políticas públicas voltadas para famílias e crianças na primeira infância.