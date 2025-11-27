?Detran em Movimento? - Ascom

'Detran em Movimento'

Publicado 27/11/2025 17:45

Araruama - Araruama recebe no dia 4 de dezembro uma edição do ‘Detran RJ em Movimento’, realizada em parceria com a Prefeitura. O atendimento acontecerá no Centro de Convenções, na Praça Antônio Raposo, no Centro, das 9h às 16h, por ordem de chegada e com distribuição limitada de senhas, sem necessidade de agendamento prévio.

O mutirão vai reunir uma ampla lista de serviços essenciais para facilitar a vida dos moradores, desde demandas de documentação até questões relacionadas a veículos. Entre os atendimentos confirmados, estão identificação civil, renovação e segunda via da CNH, primeira habilitação, Permissão Internacional para Dirigir (PID), transferência de propriedade de veículos, troca de placa para o padrão Mercosul e licenciamento anual. Também haverá presença da Junta Administrativa de Recursos de Infrações (JARI), Ouvidoria e setor de Protocolo.

Além do pacote de serviços do Detran, a Prefeitura de Araruama vai oferecer atendimentos na área da saúde, além de serviços de assistência social e iniciativas na área de educação, como a “Trilha Educadora”, atividade pensada para ensinar às crianças, de forma lúdica, as principais regras de trânsito.

A prefeita Daniela Soares reforçou o convite à população: “Essa é uma oportunidade importante para que os moradores resolvam suas pendências com mais rapidez e perto de casa. Preparamos uma estrutura completa, vai ter os serviços do Detran e atendimentos da Prefeitura, para facilitar a vida de todos. Quero convidar cada araruamense a participar, aproveitar a ação e colocar as pendências em dia”, finalizou.

A Prefeitura reforça que o atendimento será realizado exclusivamente no dia 4, e os interessados devem chegar cedo para garantir a senha.