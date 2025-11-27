?Detran em Movimento?Ascom
‘Detran em Movimento’ leva serviços gratuitos à população de Araruama
O atendimento acontecerá no Centro de Convenções, das 9h às 16h, por ordem de chegada e com distribuição limitada de senhas, sem necessidade de agendamento prévio
Fábio do Pastel e Bernardo Rossi alinham ações e consolidam parceria ambiental em São Pedro da Aldeia
Nova praça é tratada como marco de revitalização no Recanto do Sol e símbolo da parceria administrativa entre município e Estado
Hospital Geral de Araruama começa a emitir identidade para recém-nascidos na maternidade
Serviço vai permitir emissão da carteira de identidade e documentação dos pais na própria maternidade
União e prefeitura de Araruama terão 90 dias para fiscalizar imóveis irregulares na Lagoa de Pernambuca
Decisão liminar atende pedido do MPF e determina identificação de ocupantes, exigência de documentação e ações para reparação ambiental
I Seminário da História de Araruama reúne 500 participantes e registra avanço nas pesquisas sobre a formação do município
Evento reúne especialistas e apresenta novos dados sobre a formação histórica e arqueológica
Araruama abre período de pré-matrículas para a Rede Municipal de Ensino
Cadastro online segue até outubro de 2026 e vale para novos alunos e para quem deseja transferência
