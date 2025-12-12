Programa Araru Aprender + - Ascom

Programa Araru Aprender +

Publicado 12/12/2025 16:25

Araruama - A Prefeitura de Araruama iniciou oficialmente o credenciamento dos comerciantes que desejam participar do Araru Aprender +, programa municipal criado pela Lei 2.692. A iniciativa vai atender mais de 22 mil estudantes da rede pública e, ao mesmo tempo, impulsionar a economia da cidade por meio da moeda social Araru.

Pelo programa, cada aluno receberá mensalmente R$ 200, valor que será depositado em uma conta digital aberta no CPF do próprio estudante. Para menores de 16 anos, pais ou responsáveis serão os administradores da conta. A quantia só poderá ser utilizada em estabelecimentos credenciados dentro do município. Em dezembro, por conta do Natal, o repasse será de R$ 400 por aluno.

Podem participar do credenciamento comércios de segmentos diretamente ligados à rotina escolar e às necessidades dos estudantes, como papelarias, livrarias, mercados, farmácias, lanchonetes, lojas de tecnologia e provedores de internet. O cadastro deve ser feito pelo link disponibilizado pela Prefeitura.

A prefeita Daniela Soares destacou que o programa reforça o compromisso da gestão com a educação e com o desenvolvimento econômico da cidade. Segundo ela, o investimento anual ultrapassa R$ 50 milhões. “Esse benefício fortalece nossa cultura, nossa educação e o poder de escolha de cada aluno. A moeda social permite que eles comprem materiais, livros, tenham acesso à internet e estudem com mais qualidade”, afirmou.

Além de ampliar as condições de aprendizagem, o Araru Aprender + busca incentivar a permanência dos estudantes em sala de aula e apoiar famílias que vivem com recursos limitados. A moeda social também tem como objetivo movimentar o comércio local, gerando um ciclo de desenvolvimento dentro do próprio município.