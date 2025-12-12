Programa Araru Aprender +Ascom
Prefeitura abre credenciamento para comerciantes participarem do programa Araru Aprender +
Iniciativa vai beneficiar mais de 22 mil alunos e fortalecer o comércio local
Prefeito de Arraial do Cabo destaca parceria com comunidade no selo Bandeira Azul
O hasteamento foi acompanhado por pescadores, artesãs e moradores, que transformaram o evento em uma celebração da própria identidade cabista
Prefeituras da Região dos Lagos recebem Selo Diamante em cerimônia no TCE-RJ
Búzios, Arraial do Cabo e São Pedro da Aldeia estão entre os quatro únicos municípios do Estado a obter a certificação
Dr Serginho destaca queda da criminalidade e diz que 2025 é um dos anos mais seguros de Cabo Frio
Proeis ampliado, RAS pago e novas viaturas são destacados como pilares dos resultados
Daniela Soares antecipa 13º salário e paga abono inédito em Araruama
Aposentados e pensionistas também terão direito ao benefício, pago pela primeira vez no município. Pagamentos serão efetuados nesta sexta (12)
Marcelo Magno firma acordo com Firjan/Senai e amplia oferta de cursos gratuitos em Arraial
Acordo assinado nesta quarta (10) garante cursos profissionalizantes gratuitos. Primeira fase inclui formações em áreas de construção civil, todas oferecidas sem custo aos alunos
