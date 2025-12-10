Allan Januário, de 31 anosDivulgação/PM
Dias após ter prisão revogada, acusado de descumprir medida protetiva é preso em Araruama
Allan Januário, que já vinha sendo procurado pela Justiça, foi detido nesta terça (9) após novo mandado relacionado ao descumprimento de medida protetiva
Araruama vive momento inédito: Daniela Soares (PL) unifica os 17 vereadores e reforça poder político
Vereadores exaltam diálogo e lealdade da prefeita, que pede ritmo dobrado no próximo ano
Carro pega fogo e fica destruído em Araruama
Bombeiros controlaram o incêndio nesta quarta-feira (10); ninguém ficou ferido
Prefeito de Iguaba Grande reúne equipe e Conderlagos para acelerar projetos estratégicos
Reunião entre Fabinho Costa (CID), Vantoil Martins e secretários, marca alinhamento de ações para financiar projetos de infraestrutura, mobilidade e turismo
Com Bandeira Azul hasteada, Dr. Serginho reforça discurso de liderança ambiental em Cabo Frio
Prefeito destaca "joia da coroa" e gestão celebra oitavo ano consecutivo de certificação internacional
Prefeito de Búzios regulamenta Gestão Democrática e estabelece novas regras para eleição de diretores escolares
A norma assinada por Alexandre Martins (REP) também revoga a Lei nº 1.651/2021 e traz em anexo a tabela de gratificações para cargos de direção
