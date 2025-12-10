Allan Januário, de 31 anos - Divulgação/PM

Publicado 10/12/2025 17:50

Araruama - A Polícia Civil prendeu, na tarde desta terça-feira (9), Allan Januário, de 31 anos, acusado de descumprir medidas protetivas impostas pela Justiça de Araruama. Ele foi localizado por volta das 12h, na Estrada São Vicente, KM 3, no bairro Lagoinha.

Segundo informações do processo, no dia 4 de outubro, por volta das 13h, a vítima seguia de carro pelo Parque Hotel, acompanhada de dois amigos, quando um veículo Renault Sandero preto, com vidros escurecidos, emparelhou com o automóvel dela. Mais à frente, o mesmo Sandero teria se aproximado de forma brusca, quase tocando o retrovisor.

O motorista abaixou o vidro e desferiu tapas no braço de um dos amigos da vítima, que estava apoiado na porta do carro. Nesse momento, a ex-companheira reconheceu o condutor como Allan Januário. Ainda conforme o processo, esta não teria sido a primeira vez que ele desrespeitou a medida protetiva: em outra ocasião, ele esteve na rua onde a vítima mora e teve contato com a filha dela.

Após ser detido nesta terça, Allan Januário foi encaminhado à 118ª DP (Araruama), onde permanece à disposição da Justiça. Contra ele constava um mandado de prisão, expedido palo Juizado Especial Adjunto Criminal da Comarca de Araruama, Espécie de prisão: Preventiva, pelos crimes de Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência e Violência Doméstica Contra a Mulher.