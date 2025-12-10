Allan Januário, de 31 anosDivulgação/PM

Renata Cristiane
Araruama - A Polícia Civil prendeu, na tarde desta terça-feira (9), Allan Januário, de 31 anos, acusado de descumprir medidas protetivas impostas pela Justiça de Araruama. Ele foi localizado por volta das 12h, na Estrada São Vicente, KM 3, no bairro Lagoinha.
Januário já vinha sendo procurado desde outubro, mas teve a prisão preventiva revogada no último dia 25 de novembro, após decisão concedida por meio de habeas corpus. Segundo sua defesa, o processo tramita em sigilo e, por isso, detalhes sobre o mérito da investigação não podem ser divulgados. A revogação permitia que ele respondesse ao procedimento em liberdade, com base no princípio da presunção de inocência.
Segundo informações do processo, no dia 4 de outubro, por volta das 13h, a vítima seguia de carro pelo Parque Hotel, acompanhada de dois amigos, quando um veículo Renault Sandero preto, com vidros escurecidos, emparelhou com o automóvel dela. Mais à frente, o mesmo Sandero teria se aproximado de forma brusca, quase tocando o retrovisor.
O motorista abaixou o vidro e desferiu tapas no braço de um dos amigos da vítima, que estava apoiado na porta do carro. Nesse momento, a ex-companheira reconheceu o condutor como Allan Januário. Ainda conforme o processo, esta não teria sido a primeira vez que ele desrespeitou a medida protetiva: em outra ocasião, ele esteve na rua onde a vítima mora e teve contato com a filha dela.
Após ser detido nesta terça, Allan Januário foi encaminhado à 118ª DP (Araruama), onde permanece à disposição da Justiça. Contra ele constava um mandado de prisão, expedido palo Juizado Especial Adjunto Criminal da Comarca de Araruama, Espécie de prisão: Preventiva, pelos crimes de Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência e Violência Doméstica Contra a Mulher.