Publicado 12/12/2025 17:41

Araruama - Neste domingo (14), o Parque de Exposições Agropecuárias, no bairro Fazendinha, será o palco dos amantes de esportes radicais. É lá que acontece o I Encontro Wheeling Bike 2025, das 9h às 17h, reunindo mais de 300 atletas de diversas regiões do estado para um dia repleto de adrenalina e domínio sobre duas rodas.

A Prefeitura montou uma estrutura no parque, com circuito exclusivo para as apresentações, praça de alimentação e banheiros químicos, garantindo conforto e segurança ao público e aos competidores.

O secretário de Esportes, Wellinton Barros, destaca o caráter social e formador da modalidade. “O wheeling não é apenas uma prática radical, é uma porta para que muitos jovens encontrem disciplina, foco e um ambiente saudável de convivência. Nosso objetivo é apoiar esses talentos e garantir que tenham espaços adequados para evoluir no esporte”, afirmou.

O que é o wheeling bike?

Trata-se de um esporte radical que consiste em realizar manobras e acrobacias sobre apenas uma das rodas da bicicleta. Os praticantes podem empinar a roda traseira — o famoso “grau” — ou a dianteira, conhecida como “RL”. A modalidade exige equilíbrio, força, controle e muitas horas de dedicação. O wheeling nasceu nos Estados Unidos, na década de 1970, inicialmente com motocicletas, e foi posteriormente adaptado para o universo das bikes.

Nos últimos anos, a prática tem ganhado reconhecimento, com projetos de lei sendo apresentados em várias cidades para incentivar a criação de áreas seguras destinadas aos treinos, eventos e competições. Além de proporcionar lazer e integração, o wheeling bike é uma alternativa saudável que estimula habilidades motoras, desenvolve coordenação e agilidade e mantém jovens engajados em atividades construtivas, que desafiam seus limites e fortalecem valores como persistência e responsabilidade.