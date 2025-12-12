Wheeling bikeAscom
Encontro de Wheeling Bike promete movimentar Araruama neste domingo (14)
Evento acontece das 9h às 17h, no Parque de Exposições, reunindo mais de 300 atletas de diversas regiões do Estado
Encontro de Wheeling Bike promete movimentar Araruama neste domingo (14)
Evento acontece das 9h às 17h, no Parque de Exposições, reunindo mais de 300 atletas de diversas regiões do Estado
Alexandre Martins reforça política de inclusão com entrega de veículos adaptados
Prefeito de Búzios destacou parceria com o legislativo e atuação da secretaria da Pessoa com Deficiência
Prefeitura abre credenciamento para comerciantes participarem do programa Araru Aprender +
Iniciativa vai beneficiar mais de 22 mil alunos e fortalecer o comércio local
Prefeito de Arraial do Cabo destaca parceria com comunidade no selo Bandeira Azul
O hasteamento foi acompanhado por pescadores, artesãs e moradores, que transformaram o evento em uma celebração da própria identidade cabista
Prefeituras da Região dos Lagos recebem Selo Diamante em cerimônia no TCE-RJ
Búzios, Arraial do Cabo e São Pedro da Aldeia estão entre os quatro únicos municípios do Estado a obter a certificação
Dr Serginho destaca queda da criminalidade e diz que 2025 é um dos anos mais seguros de Cabo Frio
Proeis ampliado, RAS pago e novas viaturas são destacados como pilares dos resultados
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.