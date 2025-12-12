Residência utilizada como ponto de encontro para caçadores - Reprodução

Publicado 12/12/2025 18:17

Araruama - A equipe da 8ª Unidade de Policiamento Ambiental (UPAM) identificou, durante uma operação em cumprimento à Ordem de Policiamento, uma residência utilizada como ponto de encontro para caçadores na localidade de Morro Grande, em Araruama.



Segundo a corporação, o responsável pelo imóvel autorizou a entrada dos agentes, que encontraram aves silvestres mantidas irregularmente, além de duas armas de fogo sem documentação e diversos cartuchos. Diante do flagrante, foram aplicados os dispositivos do artigo 29 da Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605/98) e do artigo 12 do Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826/2003).



O suspeito foi levado para a 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP), onde teve a prisão decretada por porte ilegal de arma de fogo. As armas, munições e todos os pássaros foram apreendidos. As aves serão encaminhadas ao CETAS/IBAMA, onde receberão atendimento e passarão por avaliação antes de serem devolvidas ao habitat adequado.