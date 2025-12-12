Caravana do Turismo RJ - Ascom

Publicado 12/12/2025 18:30

Araruama - Araruama recebe neste sábado (13) a Caravana do Turismo RJ, iniciativa itinerante que percorre municípios fluminenses para promover e fortalecer a atividade turística. A edição local será realizada no distrito de São Vicente, na Praça de São Vicente, a partir das 13h.



Desde o início de dezembro, o projeto já passou por 12 cidades do estado, levando palestras, atrações culturais e um espaço dedicado à venda de produtos do turismo rural e do artesanato local. Em Araruama, a estrutura segue o mesmo formato, com estandes fixos que valorizam a identidade regional e incentivam a economia criativa.



A prefeita, Daniela Soares, destacou a importância da parceria com o governo estadual e da escolha do distrito. “Essa parceria nos possibilita trazer a Caravana pela primeira vez em Araruama. Escolhemos São Vicente porque é o distrito mais populoso, e é importante que ele também receba toda a magia do Natal. É um momento de união e esperança”, afirmou.



A programação começa às 13h com uma palestra sobre Turismo, abordando qualificação, tendências e oportunidades. Às 14h, o público confere um show de um artista local. Às 15h, o Grupo Dó Ré Mi se apresenta e marca a chegada do Papai Noel. O encerramento será às 17h.



Reunindo cultura, empreendedorismo e clima natalino, a Caravana do Turismo RJ promete movimentar São Vicente e proporcionar ao público uma tarde de aprendizado, lazer e convivência.