Submetralhadora e grande quantidade de drogas - Reprodução/PM

Publicado 25/02/2026 13:54

Araruama - Um homem foi preso na manhã desta quarta-feira (25) após uma ação policial que resultou na apreensão de uma submetralhadora e grande quantidade de drogas no bairro Bananeiras, em Araruama. A ocorrência foi registrada por volta das 6h, na Rua Encantado, no Condomínio II, após informações de inteligência apontarem a existência de um ponto de tráfico de drogas na localidade.



De acordo com a Polícia Militar, as equipes realizaram uma vigilância velada na área quando observaram dois indivíduos em uma motocicleta. Em determinado momento, o passageiro desceu do veículo e escondeu uma bolsa em uma área de mata próxima a uma residência. Já o condutor, que aparentava portar um volume sob o casaco semelhante a uma arma de fogo, seguiu para um terreno próximo, onde entrou e saiu rapidamente, deixando o objeto oculto na vegetação.



Ao perceber a aproximação dos policiais, o condutor da motocicleta conseguiu fugir do local. Durante buscas no terreno, a guarnição localizou uma submetralhadora calibre 9mm, dois carregadores e 44 munições do mesmo calibre. No primeiro ponto observado, próximo à residência, também foram encontrados 325 papelotes de uma substância entorpecente conhecida como “ice”.



Na sequência, os agentes se dirigiram à residência do suspeito, identificado como K.L.M., de 18 anos. No imóvel, os policiais foram recebidos por familiares, que autorizaram a entrada da equipe. O suspeito foi localizado e, ao ser informado sobre a apreensão inicial, colaborou com a ação, indicando onde havia mais entorpecentes guardados.



No quarto do acusado, foram apreendidos dois aparelhos celulares, 55 invólucros de maconha, 16 papelotes de skank, 220 frascos de “black lança” e uma balança de precisão. Todo o material foi recolhido e apresentado à autoridade policial.



Diante dos fatos, Kauã recebeu voz de prisão e foi conduzido, juntamente com o material apreendido, para a 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP), onde foi autuado em flagrante e permaneceu à disposição da Justiça.