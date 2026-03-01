Temporal - Ascom

Publicado 01/03/2026 11:58

Araruama - A Prefeitura de Araruama segue mobilizada diante das chuvas registradas desde a madrugada de sexta-feira (27), mantendo o monitoramento permanente das condições climáticas e das áreas mais vulneráveis do município. Desde as primeiras horas do dia, equipes da Defesa Civil atuam em campo com vistorias, acompanhamento de pontos críticos e atendimento às ocorrências.



A atuação acontece de forma integrada entre as secretarias municipais e demais órgãos, garantindo agilidade nas respostas. O volume de chuva provocou alagamentos pontuais em diferentes regiões da cidade. De acordo com a Defesa Civil, o acumulado registrado nas últimas 96 horas foi de 97 mm.



Como medida precisa para preservar a segurança da população, alguns serviços municipais foram temporariamente suspensos. As aulas da rede municipal de ensino foram interrompidas por decisão da Secretaria Municipal de Educação. Já a Secretaria Municipal de Saúde informa que os atendimentos da Equipe Multiprofissional de Atenção Psicossocial do Serviço Ambulatorial de Saúde Mental que não ocorreram sexta serão reagendados.



O evento “Sepol no Seu Bairro”, previsto para acontecer na Escola Municipal Menino Robson, no bairro Areal, também foi adiado em razão das condições climáticas. Uma nova data será divulgada pela Secretaria de Política Social.



As equipes da Defesa Civil estiveram em localidades como o bairro Jardim Califórnia, no distrito de Morro Grande, onde o transbordamento de um córrego atingiu residências e deixou 30 famílias com casas invadidas pela água.



Já no bairro Paraty, seis pessoas foram resgatadas de uma residência e receberam atendimento das equipes da Defesa Civil e da Sepol.



O secretário de Segurança, Pedro Soares, destacou que o trabalho segue de forma contínua.



“Nossas equipes vão permanecer nas ruas, atuando de forma preventiva e respondendo a todas as ocorrências. O monitoramento está sendo feito em todos os distritos, com foco total na proteção da população”, afirmou.