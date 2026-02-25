Exposição do Mangalarga MarchadorAscom
Araruama recebe exposição do Mangalarga Marchador com cerca de 240 animais no Parque de Exposições
Evento reúne criadores do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo com programação de julgamentos e grandes campeonatos aberta ao público
Homem condenado por estupro de vulnerável é preso em Araruama
Operação da Polícia Civil de Iguaba Grande cumpre mandado de prisão e autor é encaminhado ao sistema prisional
Homem é preso com submetralhadora e grande quantidade de drogas em Araruama
Ação policial no bairro Bananeiras resultou na apreensão de arma de uso restrito, drogas e materiais ligados ao tráfico
Marcelo Magno anuncia ônibus a R$ 2 e reforça articulação política
Novo sistema de transporte começa a operar na próxima semana. Ainda na cidade, vice-prefeito reúne vereadores para alinhar prioridades entre os poderes
Prefeito de Iguaba Grande articula recursos no Congresso
Em agenda com deputados influentes, Fabinho Costa (CID) busca fortalecer projetos em várias áreas. Em sua comitiva estão o chefe de Gabinete, Marcello Costa, do secretário de Governo, Jales Lins, e do secretário executivo da Conderlagos, Vantoil Martins
Fábio do Pastel entrega nova sede da EMESPP e amplia educação inclusiva
Cerimônia reuniu secretariado, vereadores e representante do Governo do Estado. também foi entregue a nova Sala de Recursos que será polo para uso das demais unidades escolares
