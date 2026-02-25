Exposição do Mangalarga Marchador - Ascom

Exposição do Mangalarga MarchadorAscom

Publicado 25/02/2026 14:47

Araruama - Araruama sedia, de quarta (25) a sábado (28), a 41ª Expo Especializada do Mangalarga Marchador e a II Etapa do Circuito Estadual de Marcha Picada.

O evento será realizado no Parque de Exposição Agropecuária, das 9h às 22h, com entrada gratuita.

A exposição deve reunir cerca de 240 animais, em sua maioria do Estado do Rio de Janeiro, além de criadores do Espírito Santo e de Minas Gerais.

A organização prevê a participação de visitantes de diferentes municípios e a movimentação do setor agropecuário local.

O Mangalarga Marchador possui duas modalidades de andamento: Marcha Picada (MP) e Marcha Batida (MB). A raça participa de competições, leilões e exposições e integra atividades do agronegócio.

De acordo com o secretário municipal de Agricultura, Abastecimento, Pesca e Proteção Animal, André Mônica, a realização do evento no município reúne criadores e produtores ligados à atividade.

A programação começou hoje, com a entrada dos animais no Parque de Exposições.

Na quinta-feira (26), a abertura oficial está prevista para as 17h, seguida dos julgamentos dos machos jovens e adultos nas categorias Marcha Picada e Marcha Batida.

Na sexta (27), serão realizados os julgamentos das fêmeas jovens e adultas, também nas modalidades Marcha Picada e Marcha Batida.

No sábado (28), acontecem os julgamentos dos cavalos castrados de Marcha Picada e Marcha Batida, além dos Grandes Campeonatos da Raça, reunindo os vencedores das categorias anteriores.