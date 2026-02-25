M.P.S.S., condenado por estupro de vulnerável Reprodução/PM
A ação aconteceu durante a Operação ESPOLIADOR, coordenada pela delegada titular, Dra. Janaina Peregrino. Com base em informações de inteligência, as equipes se deslocaram até Araruama, realizaram um cerco tático ao redor da residência do condenado e efetuaram a prisão sem que houvesse resistência.
Após a captura, M.P.S.S. foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde permanecerá à disposição da Justiça para o cumprimento da pena.
