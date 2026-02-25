Fiscalização de veículos - Ascom

Publicado 25/02/2026 17:30

Araruama - A Secretaria Municipal de Segurança de Araruama realizou, nesta terça-feira (25), uma operação em três pontos do bairro Coqueiral.



A ação teve como objetivo fiscalizar veículos e verificar possíveis irregularidades. Participaram o Grupamento Tático Operacional (GTO) e o Grupamento de Trânsito de Motocicletas (GTM), equipes da Guarda Civil Municipal vinculadas à Secretaria.



Durante a operação, não foram registradas ocorrências. Foram feitas abordagens e vistorias em carros e motocicletas, além de orientações à população sobre normas de circulação e condutas no trânsito.



Segundo o secretário Pedro Soares, a iniciativa integra o programa Segurança em Foco e terá continuidade em outros bairros.



“Essa é apenas a primeira de várias operações que serão realizadas. Faz parte do programa Segurança em Foco, que tem como objetivo intensificar a presença preventiva nos bairros, fortalecer a fiscalização e ampliar o trabalho de conscientização junto à população”, afirmou.



A Secretaria informou que novas ações serão realizadas em outros pontos do município.

