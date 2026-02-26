Integrante de quadrilha - Reprodução/PM

26/02/2026

Araruama - Uma operação da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro resultou na prisão de um integrante de uma quadrilha especializada em desmanche de veículos roubados no município de Araruama. A ação foi realizada nesta quarta-feira (25) por agentes da 118ª DP, no âmbito da Operação Espoliador.



De acordo com a ocorrência, policiais civis coordenados pelo delegado titular, Dr. Milton Siqueira Júnior, cumpriram o mandado de prisão preventiva contra João Paulo Moreira da Silva. Ele foi localizado por volta das 12h30, na Rodovia Amaral Peixoto, próximo ao nº 1, no bairro Outeiro, enquanto trabalhava em uma oficina mecânica.



Segundo as investigações, o grupo atuava em Araruama desmontando veículos roubados e revendendo as peças em ferros-velhos da região. Com base nos elementos reunidos, a autoridade policial representou pela prisão dos envolvidos, que foi deferida pela Justiça.



O suspeito vai responder pelos crimes de associação criminosa (art. 288), adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311) e receptação (art. 180), todos do Código Penal.



A 118ª DP segue em diligências para localizar outros dois integrantes do bando que permanecem foragidos: Artur Fiorino Porto e Wallace Barbosa Porto. Segundo a Polícia Civil, os irmãos possuem antecedentes e são apontados como líderes da quadrilha responsável pelo esquema de desmanche no município.



A corporação solicita a colaboração da população com informações que possam ajudar na localização dos suspeitos. Denúncias podem ser feitas pelo WhatsApp da 118ª DP, pelo número (22) 99217-6609, pelo Disque Denúncia (2253-1177) ou pelo WhatsApp do Disque Denúncia (21) 96802-1650. O sigilo é garantido.



A Polícia Civil reforça que a integração entre inteligência, investigação e ação é fundamental para combater organizações criminosas e aumentar a segurança na cidade.