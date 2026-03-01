Defesa civil - Ascom

Publicado 01/03/2026 12:13

Araruama - As equipes da Secretaria Municipal de Política Social (Sepol), dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e da Defesa Civil de Araruama atuaram neste sábado (28) para prestar apoio às famílias mais atingidas pelas últimas chuvas no município.



Funcionários percorreram bairros realizando a entrega de cestas básicas e kits de limpeza às famílias previamente identificadas em situação de maior vulnerabilidade. O mapeamento foi feito de forma integrada, unindo a experiência das assistentes sociais ao diagnóstico técnico da Defesa Civil.



A secretária municipal de Política Social, Verônica Januário, vice-prefeita da cidade, destacou o empenho das equipes e a importância do trabalho conjunto.



“Desde o primeiro momento em que as chuvas atingiram o município, nossas equipes estiveram mobilizadas. Fizemos um levantamento criterioso, em parceria com a Defesa Civil, para identificar as famílias que mais precisavam de apoio. Nosso compromisso é garantir que a assistência chegue com rapidez, responsabilidade e, acima de tudo, com respeito à dignidade de cada cidadão”, afirmou.



De acordo com o balanço das entregas, as equipes atenderam em Morro Grande, Bananeiras, Outeiro, Clube dos Engenheiros, Casinhas, Itatiquara, Novo Horizonte, Beira Rio, Jardim São Paulo, Japão e Mataruna.



A Prefeitura reforça que as equipes seguem monitorando as áreas afetadas e permanecem à disposição para prestar o suporte necessário às famílias que ainda enfrentam dificuldades em decorrência das chuvas.