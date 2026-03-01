41ª Expo Mangalarga Marchador - Ascom

01/03/2026

Araruama - A Prefeitura de Araruama abriu oficialmente, na noite de quinta-feira (26), a 41ª Exposição Especializada do Cavalo Mangalarga Marchador. O evento reafirma a tradição agropecuária do município e fortalece o reconhecimento de Araruama como referência estadual na criação da Marcha Picada.



A cerimônia de abertura reuniu autoridades da região, representantes das secretarias municipais, convidados e participantes. A exposição conta com cerca de 250 animais de alto nível, vindos de diversas regiões do Rio de Janeiro e também de outros estados, evidenciando a relevância e a credibilidade do evento no cenário estadual.



Além da mostra, Araruama sedia a segunda etapa do 1º Circuito Carioca de Marcha Picada, iniciativa autorizada pela Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador (ABCCMM), com o objetivo de fomentar a criação da raça no município e fortalecer ainda mais o setor no estado.



Durante a cerimônia de abertura, também foi realizada uma homenagem a Bruno Greg, do Haras Rodeio, reconhecido como o maior criador de Marcha Picada do Rio de Janeiro. A honraria foi entregue pela prefeita Daniela Soares, em reconhecimento à sua contribuição para o desenvolvimento da raça e por levar o nome de Araruama para todo o país.



Para a Prefeita Daniela Soares, sediar a exposição reforça a identidade, a vocação do município e o compromisso com o desenvolvimento do campo.



“É um orgulho enorme ver Araruama sendo reconhecida como o berço da Marcha Picada no nosso estado. Este evento movimenta a economia, valoriza nossos criadores e mantém o homem no campo com dignidade, oportunidades e desenvolvimento”, destacou.



A Prefeita também ressaltou o impacto econômico da exposição.



“O evento tem um impacto direto na economia local. A criação de cavalos movimenta uma ampla cadeia produtiva e gera milhares de empregos. Em média, cada animal exposto representa cerca de seis postos de trabalho, fortalecendo o campo, gerando oportunidades e impulsionando o desenvolvimento econômico aliado à valorização da nossa tradição rural”, afirmou.



O Secretário Municipal de Agricultura, André Mônica, também destacou a importância da exposição para o fortalecimento do agronegócio local.



“A 41ª Exposição do Mangalarga Marchador consolida Araruama como referência no setor, atraindo criadores de diversos estados e fortalecendo o agronegócio. O evento é uma peça-chave para a economia, funcionando como uma importante fonte geradora de emprego, renda e visibilidade para a produção do campo em nossa região”, afirmou o secretário.



A programação segue até sábado, no Parque de Exposições de Araruama, com provas, shows e área de alimentação. O evento é aberto ao público. A programação completa pode ser conferida nos canais oficiais da Prefeitura.