Expo de Mangalarga Marchador
Ao todo, mais de 240 animais, vindos do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais, participaram das disputas de Marcha Batida e Marcha Picada. As provas atraíram público especializado e visitantes interessados em conhecer mais sobre a raça, considerada uma das mais tradicionais da equinocultura brasileira.
O momento mais aguardado foi a realização dos Grandes Campeonatos da Raça, quando os vencedores das categorias anteriores disputaram os títulos máximos da exposição, consagrando os principais destaques desta edição.
A prefeita Daniela Soares destacou que o evento reforça a vocação agropecuária do município e movimenta a economia local. Já o secretário municipal de Agricultura, André Mônica, também ressaltou a estrutura oferecida e o fortalecimento da cadeia produtiva do agronegócio.
Além das competições, o público contou com área de convivência, estandes gastronômicos e shows musicais noturnos.
