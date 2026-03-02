Expo de Mangalarga Marchador - Ascom

Publicado 02/03/2026 13:49

Araruama - O Parque de Exposição Agropecuária de Araruama foi palco, no último sábado (28), do encerramento da 41ª Expo Especializada do Mangalarga Marchador, evento que também sediou a II Etapa do Circuito Estadual de Marcha Picada. A programação se estendeu por três dias e reuniu criadores, competidores e admiradores da raça.



Ao todo, mais de 240 animais, vindos do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais, participaram das disputas de Marcha Batida e Marcha Picada. As provas atraíram público especializado e visitantes interessados em conhecer mais sobre a raça, considerada uma das mais tradicionais da equinocultura brasileira.



O momento mais aguardado foi a realização dos Grandes Campeonatos da Raça, quando os vencedores das categorias anteriores disputaram os títulos máximos da exposição, consagrando os principais destaques desta edição.



A prefeita Daniela Soares destacou que o evento reforça a vocação agropecuária do município e movimenta a economia local. Já o secretário municipal de Agricultura, André Mônica, também ressaltou a estrutura oferecida e o fortalecimento da cadeia produtiva do agronegócio.



Além das competições, o público contou com área de convivência, estandes gastronômicos e shows musicais noturnos.