A prefeita Daniela Soares (PL) falou sobre a implantação do componente curricular Fazeres e Saberes dos Estudos Afro-Brasileiros e dos Povos Originários na rede municipal. - Reprodução/

A prefeita Daniela Soares (PL) falou sobre a implantação do componente curricular Fazeres e Saberes dos Estudos Afro-Brasileiros e dos Povos Originários na rede municipal.Reprodução/

Publicado 12/05/2026 16:46

Araruama - O município de Araruama foi indicado ao Prêmio Sim à Igualdade Racial 2026, promovido pelo Instituto Identidades do Brasil, e está entre as 10 secretarias municipais de Educação selecionadas no país por ações relacionadas à promoção da igualdade racial nos espaços educacionais.

A indicação ocorreu a partir de políticas públicas e ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Educação, por meio da Coordenação de Promoção da Igualdade Racial nos Espaços Educacionais.

A prefeita Daniela Soares (PL) falou sobre a implantação do componente curricular Fazeres e Saberes dos Estudos Afro-Brasileiros e dos Povos Originários na rede municipal.

“Um grande marco em nosso município foi a implantação do componente curricular Fazeres e Saberes dos Estudos Afro-Brasileiros e dos Povos Originários, ofertado da Educação Infantil ao 5º ano de escolaridade e também em três escolas bilíngues, que atendem até o 9º ano. O componente conta com materiais elaborados por professores da própria rede e foi incorporado à base curricular sem causar prejuízo a nenhuma outra área do conhecimento, demonstrando a importância da valorização dos nossos mais velhos, de nossas culturas e do nosso território”, afirmou a prefeita.

Daniela Soares também comentou sobre a aplicação das legislações relacionadas à temática na rede municipal.

“Destaco, ainda, que, de forma transversal, a obrigatoriedade do cumprimento das legislações continua sendo efetivada em todo o currículo da rede, nas demais áreas do conhecimento”, completou.

Entre as ações citadas pelo município estão a criação do Protocolo de Promoção da Igualdade Racial, a produção de materiais pedagógicos próprios, como e-books e conteúdos organizados na plataforma Padlet, além da distribuição do Guia Antirracista em praça pública.

Segundo a administração municipal, também foram realizadas iniciativas de formação continuada para profissionais da Educação, como a I Jornada Antirracista de Araruama e o I Seminário de História de Araruama. O município informou ainda a ampliação do acervo escolar com livros de autores negros e indígenas.

As ações também incluem políticas voltadas às comunidades quilombolas e a construção do currículo quilombola. Outro projeto citado é o “Nossa Terra, Nossa Gente”, voltado às memórias, histórias e identidades dos cinco distritos do município. Outro ponto mencionado foi a criação do Selo Antirracista Norma Lúcia, em homenagem a uma educadora da rede municipal.

A cerimônia de premiação está marcada para esta quarta-feira (13), no Rio de Janeiro.