O balão, de cerca de 30 metros de altura, foi encaminhado para a 118ª Delegacia de Polícia - Foto: Reprodução

O balão, de cerca de 30 metros de altura, foi encaminhado para a 118ª Delegacia de PolíciaFoto: Reprodução

Publicado 03/08/2026 13:58 | Atualizado 03/08/2026 16:15

Araruama - Um balão de aproximadamente 30 metros de altura que - Um balão de aproximadamente 30 metros de altura que caiu na Lagoa de Araruama foi apreendido pela Polícia Militar na tarde deste domingo (2), antes que um grupo conseguisse recuperar o artefato. A ação reuniu equipes do 42º BPM e da 8ª Unidade de Policiamento Ambiental (8ª UPAm/CPAM).

De acordo com a PM, os policiais da UPAm faziam um patrulhamento aquático quando avistaram o balão descendo sobre o espelho d’água. Logo em seguida, diversos baloeiros e outras pessoas seguiram em direção ao local para tentar recolher o material.

Com o apoio de equipes do 42º BPM, os agentes conseguiram chegar primeiro ao ponto onde o balão caiu e fizeram a apreensão do artefato. Segundo a corporação, a medida também garantiu a segurança dos policiais e das pessoas que estavam na laguna.

O balão, de cerca de 30 metros de altura, foi encaminhado para a 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP), onde a ocorrência foi registrada.

A Polícia Militar informou que o caso foi registrado na Lei de Crimes Ambientais, que proíbe fabricar, vender, transportar ou soltar balões capazes de provocar incêndios em áreas de vegetação, zonas urbanas ou qualquer tipo de assentamento humano.

A reportagem tentou localizar possíveis responsáveis pelo balão, mas não obteve contato até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto para manifestações.