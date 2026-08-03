O balão, de cerca de 30 metros de altura, foi encaminhado para a 118ª Delegacia de PolíciaFoto: Reprodução
Balão de 30 metros cai na Lagoa de Araruama e é apreendido pela polícia
Artefato caiu na água durante patrulhamento da Polícia Militar; grupo tentou recuperá-lo, mas policiais chegaram primeiro e fizeram a apreensão
Balão de 30 metros cai na Lagoa de Araruama e é apreendido pela polícia
Artefato caiu na água durante patrulhamento da Polícia Militar; grupo tentou recuperá-lo, mas policiais chegaram primeiro e fizeram a apreensão
Paes reforça apoio e diz que Vantoil Martins 'é necessário' na Alerj
No primeiro fim de semana após oficializar a candidatura, Vantoil recebeu caravanas, aliados e lideranças políticas em um ato realizado em Iguaba Grande
Bloqueio de R$ 270 mi do MP expõe elos entre Krofman e nomeações na Prefeitura de Casimiro
Documentos e bastidores revelam a influência de "Pimpolho" no governo municipal e a atuação de sua companheira no controle de contratos milionários
Prefeito Fábio do Pastel recebe Estado para agenda sobre a Laguna de Araruama
Visita técnica reuniu representantes do Estado, INEA e Prolagos para discutir ações integradas de preservação e recuperação ambiental da Laguna de Araruama.
Ramon Gidalte resolve se pronunciar sobre a crise em podcast amigo
Prefeito de Casimiro de Abreu escolheu mídia alinhada ao governo municipal para comentar temas que dominam o debate na cidade, como a operação do GAECO, o atraso no pagamento da Educação, entre outros
Com turismo no centro da pauta, Fábio do Pastel recebe Gustavo Tutuca em São Pedro
Ao lado dos secretários Rodolfo Jotha e Thiago Marques, prefeito destacou importância de parcerias para projetos futuros
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.