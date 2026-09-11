Dayanna Cristina Rodrigues Machado foi localizada na Fazendinha em Araruama - Foto: Reprodução

Dayanna Cristina Rodrigues Machado foi localizada na Fazendinha em AraruamaFoto: Reprodução

Publicado 11/09/2026 17:29

Uma mulher procurada pela Justiça por homicídio qualificado foi presa nesta quarta-feira (10) na localidade da Fazendinha, em Araruama, na Região dos Lagos. Dayanna Cristina Rodrigues Machado foi localizada por agentes da 75ª DP (Rio do Ouro) e da 118ª DP ( Araruama ), durante uma ação para cumprir um mandado de prisão relacionado à morte do então companheiro, André Oliveira Santos.

Segundo a Polícia Civil, o crime ocorreu em 7 de junho de 2021, no Barro Vermelho, em São Gonçalo. Dayanna é acusada de ter desferido diversos golpes de faca contra André e de ter mutilado as partes íntimas da vítima. A investigação apontou ainda outros detalhes de violência cometidos após o homicídio.

A arma apontada como utilizada no crime foi localizada em uma caixa d’água situada fora da residência onde o casal morava. Segundo a Polícia Civil, a própria acusada ajudou a indicar onde o objeto estava. O local também passou por perícia.

A prisão em Araruama ocorreu por volta das 6h40. Os agentes do Setor de Capturas da 75ª DP foram coordenados pelo delegado titular, Gabriel Poiava, em conjunto com policiais da 118ª DP, após levantamento de informações sobre a localização da mulher, que estava foragida.

Depois da captura, Dayanna foi encaminhada para a 75ª Delegacia de Polícia, em Rio do Ouro, e posteriormente para o sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Defesa

segundo a defesa de dayane ela ja havia denunciado o marido a policia 1623159252917 v2 450x600.jpg

Informações apresentadas pela defesa de Dayanna apontam que ela e André ficaram juntos por cerca de dez anos e tiveram dois filhos, um menino de 8 anos e uma menina de 5. Mesmo separados havia dois anos, os dois mantinham idas e vindas e continuavam administrando uma pizzaria juntos.

Segundo a advogada Carla Policarpo, Dayanna relatava sofrer agressões físicas e psicológicas e já havia registrado um boletim de ocorrência contra André. A defesa afirma ainda que ele não aceitava o fim do relacionamento e teria feito ameaças contra ela.

Ainda conforme a advogada, na noite do crime os dois saíram para uma lanchonete, onde teriam discutido. A defesa afirma que André chegou a agredir um dos filhos do casal e que, posteriormente, a discussão continuou na residência.

A advogada sustenta que Dayanna agiu após ameaças e por medo de que André atentasse contra sua vida. Segundo a defesa, ela teria se arrependido e se apresentado voluntariamente à polícia.

A irmã de André, Adriana Santos, afirmou, na ocasião, que o casal brigava frequentemente e disse acreditar que uma possível traição teria motivado o crime.

A reportagem não conseguiu localizar a acusada ou sua defesa para comentar a prisão e o cumprimento do mandado além das manifestações já apresentadas no caso. O espaço permanece aberto para manifestação.