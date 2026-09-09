Veículo acidentado em AraruamaFoto: Reprodução

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Renata Cristiane
Araruama - Um acidente envolvendo dois veículos, com capotamento de um deles, aconteceu na tarde desta quarta-feira (9), na Estrada de São Vicente, na altura do viaduto de Banqueiros, em Araruama.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e esteve no local para realizar o atendimento às pessoas envolvidas na ocorrência. Segundo as informações iniciais, apesar do impacto da colisão e do capotamento, não houve registro de feridos em estado grave.