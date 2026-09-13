A ocorrência aconteceu durante um apagão que afetou diferentes pontos da Região dos Lagos.Foto: Reprodução
Incêndio em subestação da Enel afeta municípios da Região dos Lagos
Moradores de quatro cidades registraram interrupções durante a ocorrência; fornecimento foi normalizado após o episódio
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Araruama fica em 5º lugar do Brasil em igualdade racial na educação
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Prefeito de Cabo Frio assume gabinete de atenção às chuvas
Volume já supera 70% do que era previsto para todo mês
André Ceciliano defende aliança com Ramon Gidalte em Casimiro de Abreu
O candidato a deputado estadual afirma que aprovação do prefeito ao seu nome é fruto de "gratidão" por R$ 19 milhões em investimentos enviados ao município
Daniela Soares cobra avanço de projetos junto ao Governo do Estado
Prefeita de Araruama esteve no Rio em reuniões com o DER e secretaria de Infraestrutura para avançar projetos como a nova ligação da Via Lagos com a RJ-138
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