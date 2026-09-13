A ocorrência aconteceu durante um apagão que afetou diferentes pontos da Região dos Lagos. - Foto: Reprodução

A ocorrência aconteceu durante um apagão que afetou diferentes pontos da Região dos Lagos.Foto: Reprodução

Publicado 13/09/2026 13:15

Um incêndio atingiu uma subestação de energia da Enel localizada na região da Fazendinha, em Araruama , na noite deste sábado (12). A ocorrência aconteceu durante um apagão que afetou diferentes pontos da Região dos Lagos.

Moradores relataram falta de energia em bairros de Araruama, Iguaba Grande, Saquarema e São Pedro da Aldeia.

Na ocasião, ainda não havia confirmação oficial sobre a extensão dos danos provocados pelo incêndio ou sobre uma eventual relação técnica entre a ocorrência na subestação e todas as interrupções registradas nos municípios.

O Jornal O DIA entrou em contato com a Enel para obter informações sobre o ocorrido. A Enel Rio informou que normalizou o fornecimento de energia para 92% dos clientes de Araruama, Iguaba, São Pedro da Aldeia e Saquarema impactados por um desarme na subestação de Araruama, na noite de ontem (12).

Desde o primeiro momento da ocorrência, a distribuidora realizou manobras remotas e normalizou o fornecimento de energia para parte dos clientes afetados. Técnicos da empresa continuam atuando no local para restabelecer o serviço o mais rapidamente possível.