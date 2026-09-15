Um revólver Taurus calibre .32 com a numeração suprimida, uma granada, um rádio transmissor e um aparelho celular. - Foto: Reprodução

Um revólver Taurus calibre .32 com a numeração suprimida, uma granada, um rádio transmissor e um aparelho celular.Foto: Reprodução

Publicado 15/09/2026 15:46

Uma ação da Polícia Militar resultou na apreensão de um revólver, uma granada e diversos tipos de entorpecentes na noite de segunda-feira (14), na localidade do Corte, em Araruama . De acordo com a corporação, a apreensão ocorreu após um grupo de suspeitos fugir ao notar a aproximação dos agentes. Ninguém foi preso durante a intervenção.

Segundo o registro policial, a equipe do 42º BPM realizava um patrulhamento de rotina pela região quando teve a atenção voltada para o grupo de indivíduos. Conforme os relatórios da PM, os homens dispersaram e fugiram pulando muros de imóveis próximos assim que perceberam a presença da viatura.

Durante as buscas varrendo a área de fuga, os policiais localizaram uma mochila deixada para trás pelos suspeitos. Dentro do compartimento, a guarnição encontrou um revólver Taurus calibre .32 com a numeração suprimida, uma granada, um rádio transmissor e um aparelho celular.

Além do armamento e dos equipamentos de comunicação, a bolsa continha 112 pinos de cocaína (totalizando 246,4 gramas), 65 pedras de crack (32,5 gramas) e 16 porções de skank (46,4 gramas). Todo o material arrecadado foi recolhido e encaminhado para a 118ª DP (Araruama), onde o caso foi formalmente registrado.