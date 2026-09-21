10º Congresso Brasileiro de Ciências Sociais e Humanas em Saúde, realizado na Universidade Federal do Amazonas (UFAM), em Manaus - Foto: Reprodução

10º Congresso Brasileiro de Ciências Sociais e Humanas em Saúde, realizado na Universidade Federal do Amazonas (UFAM), em ManausFoto: Reprodução

Publicado 21/09/2026 17:12

A Prefeitura de Araruama participou do 10º Congresso Brasileiro de Ciências Sociais e Humanas em Saúde , realizado na Universidade Federal do Amazonas (UFAM), em Manaus. Promovido pela Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco), o evento reuniu profissionais, pesquisadores e estudantes de diversas regiões do país para discutir os desafios da Saúde Coletiva.

Com o tema “Ambiente, Saúde e Interculturalidade: os desafios do século XXI para uma vida sustentável”, o congresso promoveu debates sobre diferentes aspectos relacionados à saúde pública, às condições de vida da população e às desigualdades que interferem no acesso aos serviços e no cuidado oferecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Representando a Secretaria Municipal de Saúde e o Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (IMS/UERJ), a coordenadora do Programa Municipal de Hanseníase e Tuberculose e apoiadora técnica da População Negra, Yasmin Vieira, apresentou a pesquisa “Desigualdades raciais em saúde: análise interseccional do perfil epidemiológico da hanseníase e tuberculose em Araruama nos anos de 2015 a 2024”.

O estudo analisa dados relacionados aos casos de hanseníase e tuberculose registrados no município ao longo de uma década, considerando também o recorte de raça/cor. A pesquisa integra a dissertação de Yasmin Vieira no Mestrado Profissional em Saúde Coletiva do IMS/UERJ.

Segundo a coordenadora, a apresentação no congresso representa uma oportunidade de ampliar o debate sobre os dados produzidos em Araruama e sua relação com as desigualdades presentes na área da saúde.

“Apresentar essa pesquisa em um congresso como esse é uma oportunidade de mostrar que os dados de Araruama também podem contribuir para discussões mais amplas sobre equidade no SUS. Quando analisamos hanseníase e tuberculose considerando o recorte raça/cor, conseguimos enxergar aspectos das desigualdades que os números gerais nem sempre revelam”, afirmou.

Ainda de acordo com Yasmin, o trabalho parte da realidade encontrada no município e permite a troca de experiências com profissionais e pesquisadores de outras localidades.

A participação da equipe de Araruama no congresso também amplia a visibilidade das ações desenvolvidas pela rede municipal de saúde e reforça a importância da produção e análise de dados para compreender diferentes realidades da população.

Para a Prefeitura, a aproximação entre pesquisa, território e prática profissional contribui para o planejamento das ações da saúde pública. A administração municipal também destaca que o uso das informações produzidas pela rede pode auxiliar na identificação de desigualdades e no desenvolvimento de políticas que considerem as necessidades da população de Araruama.