118ª Delegacia de Polícia (DP) de AraruamaReprodução
Mulher é presa após furtar três estabelecimentos comerciais em Araruama
Segundo a Polícia Civil, parte dos produtos foi recuperada em Saquarema, onde a suspeita foi localizada após fugir do município
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Daniela Soares está em Nova Iorque para receber prêmio na Educação
Prefeita de Araruama viajou acompanhada da secretária de Educação, Valéria Amaral, e de professores da Escola Municipal Bilíngue Sueli Amaral
Gabriela e Júlio Lopes reúnem Serginho, vereadores e lideranças em Cabo Frio
Encontro nesta quinta-feira (17) reforçou a articulação em torno da dobradinha, enquanto candidata percorreu a cidade em uma maratona de agendas
Marcelo Magno entrega nova maternidade de Arraial após reforma completa
Unidade no Hospital Geral ganhou novos ambientes, sala de estabilização e estrutura ampliada para atendimento materno-infantil
Comerciantes cobram transparência após prejuízos na festa de Casimiro
Trabalhadores e frequentadores criticam cobranças de taxas altas, omissão de dados públicos e indícios de favorecimento em contrato milionário
Alexandre Martins participa da inauguração da primeira agência bancária da Rasa
Agência foi uma das condições impostas pela Prefeitura na licitação que definiu o banco responsável pela folha dos servidores municipais
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