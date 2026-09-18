118ª Delegacia de Polícia (DP) de Araruama - Reprodução

118ª Delegacia de Polícia (DP) de AraruamaReprodução

Publicado 18/09/2026 15:01

Uma mulher foi presa em flagrante nesta quarta-feira (16) por suspeita de furtar três estabelecimentos comerciais no Centro de Araruama . Segundo a Polícia Civil, ela foi localizada em Saquarema, instantes após os crimes, e parte dos materiais furtados foi recuperada.

A prisão foi realizada por agentes da 118ª Delegacia de Polícia (DP) de Araruama, após os policiais serem informados sobre os furtos. De acordo com a corporação, as investigações apontaram que a mulher e uma comparsa haviam levado diversos itens de três comércios.

Ao verificarem os locais, os agentes constataram que a suspeita havia acabado de fugir em direção a Saquarema. Uma equipe seguiu para o município vizinho e conseguiu localizá-la.

Com a mulher, os policiais apreenderam parte dos materiais furtados. Segundo a Polícia Civil, ela confessou que recebeu R$ 100 para dirigir até Araruama e, após os furtos, ficou com parte dos produtos levados dos estabelecimentos.

Ainda de acordo com os agentes, a presa já possuía anotações por furto. As investigações continuam para localizar e prender a outra mulher envolvida nos crimes.

A reportagem não conseguiu localizar a mulher investigada ou a defesa para comentar o caso. O espaço permanece aberto para manifestação.