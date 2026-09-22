Fotos: Arquivo Prefeitura de Araruama - Foto: Reprodução

Fotos: Arquivo Prefeitura de AraruamaFoto: Reprodução

Publicado 22/09/2026 16:56

A Festa do Produtor Rural de São Vicente movimenta o distrito de sexta-feira (25) a domingo (27), na Praça de São Vicente, em Araruama . O evento terá entrada gratuita e contará com programação voltada para toda a família, reunindo música, gastronomia caipira, exposição e comercialização de produtos do campo e atividades de valorização da agricultura familiar.

Durante os três dias de festa, o público poderá visitar o Galpão da Roça, que contará com 10 estandes de comidas típicas. O espaço também terá exposição e venda de produtos rurais, como mel, farinha, mandioca e plantas ornamentais. A programação ainda prevê a distribuição gratuita de mudas para a população por meio do programa Araruama Verde.

Para o subprefeito de São Vicente, Carlos Mineiro, a festa representa uma oportunidade de reunir moradores e visitantes, além de valorizar o trabalho realizado pelos produtores rurais. Segundo ele, a agricultura familiar contribui para a geração de renda, para a economia e para a preservação da cultura local.

Na sexta-feira (25), o Galpão da Roça começa a funcionar às 14h, com gastronomia caipira, exposição e comercialização de produtos rurais e distribuição de mudas. À noite, a programação musical começa às 20h, com show de Os Piratas. Às 22h, será a vez de Júnior Antunes subir ao palco.

No sábado (26), o Galpão da Roça e os estandes de produtos rurais estarão disponíveis a partir das 11h, com nova distribuição de mudas. A programação musical começa às 13h, com Jonas Laurindo. Às 16h, haverá apresentação de Ana Clara. Já às 20h, o público poderá acompanhar o show de Rebeka Monteiro. Encerrando a programação do dia, às 22h, Glauco Zulo se apresenta.

No domingo (27), último dia da festa, a programação começa às 8h com uma missa campal em homenagem a São Vicente. A partir das 11h, o público poderá novamente visitar o Galpão da Roça, com os 10 estandes de comidas típicas, além da exposição e comercialização de produtos rurais e distribuição de mudas.

O encerramento da programação musical será às 13h, com o show de Jeferson Santos. A organização espera reunir moradores do distrito e visitantes ao longo dos três dias, fortalecendo a valorização dos produtores rurais e da cultura do campo.