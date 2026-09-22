Fotos: Arquivo Prefeitura de AraruamaFoto: Reprodução
Araruama divulga programação da Festa do Produtor Rural de São Vicente
De sexta à domingo, evento contará com shows, Galpão da Roça, produtos rurais e programação religiosa para toda a família
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Araruama leva pesquisa sobre desigualdade racial em saúde a congresso
Estudo apresentado em Manaus analisa dados de hanseníase e tuberculose do município e amplia o debate sobre raça/cor e equidade no SUS
Serginho sanciona pacote de leis voltado à população autista
Medidas de autoria de André Jacaré foram aprovadas pela Câmara e sancionadas pelo prefeito criam ações de triagem precoce, atendimento itinerante, adaptação escolar e conscientização sobre diagnóstico tardio
Homens saem de Araruama para roubar motos em Cabo Frio
Um dos suspeitos foi preso com arma, touca ninja e uma das motocicletas roubadas; outros envolvidos são procurados
Operação monitora pesca irregular na Laguna de Araruama durante defeso
Ação realizou monitoramento terrestre em áreas entre Praia Seca e Pernambuca
Mulher é presa após furtar três estabelecimentos comerciais em Araruama
Segundo a Polícia Civil, parte dos produtos foi recuperada em Saquarema, onde a suspeita foi localizada após fugir do município
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