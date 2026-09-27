Crack, maconha e cocaína apreendidas pela Polícia Militar - Foto: Reprodução

Crack, maconha e cocaína apreendidas pela Polícia MilitarFoto: Reprodução

Publicado 27/09/2026 13:38

Uma apreensão estimada em R$ 150 mil foi realizada na tarde deste sábado (26), em Araruama , na Região dos Lagos. Policiais militares do 42º BPM localizaram mais de 34 kg de drogas escondidos em um terreno baldio, na localidade de Fazendinha. A ocorrência foi registrada na 118ª Delegacia de Polícia de Araruama, responsável pelo registro e encaminhamento do material apreendido.

Segundo as informações divulgadas sobre a ocorrência, os agentes chegaram ao endereço após receberem uma denúncia indicando que uma grande quantidade de entorpecentes estaria armazenada na região. A partir das informações, a equipe realizou buscas no terreno e encontrou um tonel e uma sacola utilizados para esconder as drogas.

Crack, maconha e cocaína

Ao todo, os policiais apreenderam 3.136 pedras de crack, com peso aproximado de 2,6 kg. Também foram encontrados 3.398 unidades de maconha, que somaram cerca de 24,7 kg, além de 2.290 pinos de cocaína, com aproximadamente 7,1 kg.

Considerando os três tipos de entorpecentes, a quantidade apreendida chega a cerca de 34,4 kg. O volume estava distribuído entre as diferentes embalagens localizadas durante a ação policial, realizada em uma área sem ocupação residencial informada no registro da ocorrência.

O material foi recolhido pelos policiais e encaminhado para a 118ª DP, onde a ocorrência foi apresentada e registrada. A apreensão deverá permanecer vinculada à investigação conduzida pela Polícia Civil, que poderá apurar a origem dos entorpecentes e identificar quem seria responsável por armazenar o material no local.

De acordo com a estimativa registrada na ocorrência, a apreensão representa um prejuízo de aproximadamente R$ 150 mil para o tráfico de drogas. O valor é uma estimativa relacionada ao material apreendido e consta nas informações divulgadas sobre a ação.

Responsáveis não foram identificados

Até a divulgação das informações sobre a ocorrência, nenhum responsável pelos entorpecentes havia sido identificado ou preso. As drogas estavam escondidas em um terreno baldio, e não foram divulgadas informações sobre suspeitos encontrados nas proximidades durante a ação.

A localização do material ocorreu após o recebimento de informações sobre a possível existência dos entorpecentes na Fazendinha. A apreensão, portanto, foi realizada a partir do trabalho de busca feito pela equipe do 42º BPM no endereço indicado.

Outro lado

A reportagem tentou localizar informações sobre o outro lado e não identificou, até o momento, responsáveis pelo material apreendido ou pessoas que pudessem se manifestar sobre a ocorrência. Também não houve identificação de suspeitos nas informações divulgadas. O espaço segue aberto para manifestação.