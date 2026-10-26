arro danificado após acidente em Araruama - Foto: Internet

arro danificado após acidente em AraruamaFoto: Internet

Publicado 26/10/2026 15:10 | Atualizado 26/10/2026 16:58

Um automóvel ocupado por quatro jovens colidiu contra um poste de energia elétrica na madrugada desta segunda-feira (26), por volta das 3h, no bairro Pontinha, em Araruama , município situado na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. A colisão de impacto severo ocorreu na Avenida Getúlio Vargas, nas proximidades da Academia Mitra, mobilizando moradores do entorno e acionando equipes de resgate para prestar os primeiros atendimentos no local do acidente.

De acordo com as informações apuradas no local, os dois ocupantes que estavam acomodados nos bancos dianteiros do veículo — um rapaz e uma jovem — sofreram os maiores impactos e necessitaram de socorro imediato por parte do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ), por meio do quartel de Araruama. Já os outros dois jovens que viajavam no banco traseiro do automóvel não sofreram lesões aparentes e recusaram atendimento hospitalar da equipe médica de resgate.

Apuração das causas e atendimento médico

As circunstâncias exatas que levaram o motorista a perder o controle da direção e colidir frontalmente contra a estrutura de sustentação da rede elétrica permanecem incertas. Fatores como a velocidade no momento da colisão, eventuais falhas mecânicas no veículo ou condições de visibilidade no trecho no horário da madrugada estão sob apuração inicial para esclarecer a dinâmica da ocorrência viária.

As duas vítimas socorridas pelos bombeiros foram estabilizadas ainda na cena do acidente e encaminhadas para atendimento especializado em unidade hospitalar de referência no município. Até o fechamento desta reportagem, contudo, as autoridades médicas e os órgãos de emergência não haviam emitido boletins oficiais com detalhes atualizados sobre o estado clínico de saúde dos jovens feridos.