Procon de Arraial do Cabo autua estabelecimento após denúncias - Divulgação

Publicado 14/12/2022 17:30

REGIÃO DOS LAGOS - Foi realizada nesta terça-feira (13), em Arraial do Cabo, uma operação do Procon para apurar denúncias em relação a possíveis irregularidades em um comércio do município.

Segundo os agentes, durante a ação, foram encontradas várias irregularidades, como: alimentos fora do prazo de validade, constatação de paletes em material inadequado, ausência de especificação adequada nos produtos e circulação de ar inadequada no estoque.

O estabelecimento foi autuado e os representantes têm o prazo estipulado em Lei, para apresentar a comprovação das regularizações exigidas pelo órgão.

Denúncias podem ser feitas de forma anônima através dos canais de atendimento do PROCON (Whatsapp/Telefone: (22) 2622-1417 / Endereço eletrônico: procon@arraial.rj.gov.br).