A festa fica completa com uma super queima de fogos com aproximadamente 12 minutos de duração nos três locais - Ascom PMAC

A festa fica completa com uma super queima de fogos com aproximadamente 12 minutos de duração nos três locaisAscom PMAC

Publicado 16/12/2022 12:51

Foi divulgada, nesta sexta-feira (16), a programação de Réveillon do município de Arraial do Cabo, município da Região dos Lagos. A celebração de boas-vindas a 2023 será feita com artistas locais em três pontos: Praia Grande, Monte Alto e Figueira.

No dia 31, na Praia Grande, o Dj Vassalo abre a noite em grande estilo e vai agitar a galera a partir das 21h. O Dj Foley assume o controle da pista às 23h e promete uma virada emocionante, nas areias de uma das praias mais famosas da cidade.

O Dj Wellington comanda a festa no campo do Beira Mar, em Figueira, das 22h às 1h15. Já em Monte Alto, a virada de ano é com o Dj Luizinho, na Av. Pôr do Sol (orla da lagoa), no mesmo horário.

A festa fica completa com uma super queima de fogos com aproximadamente 12 minutos de duração nos três locais.