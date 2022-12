Prefeitura instala máquina para climatizar Natal em Arraial do Cabo - Jorge Porto e Marcelo Teixeira/ASCOM Arraial do Cabo

Prefeitura instala máquina para climatizar Natal em Arraial do CaboJorge Porto e Marcelo Teixeira/ASCOM Arraial do Cabo

Publicado 15/12/2022 13:38 | Atualizado 15/12/2022 13:40

O verão se aproxima e a Região dos Lagos sempre foi vitrine do clima tropical. No entanto, neste ano, tem cidade que o espírito natalino tem feito até mesmo nevar. Em Arraial do Cabo, a Prefeitura instalou uma máquina de espuma para simular neve nos arredores da casa do Papai Noel.

Segundo o secretário de Turismo, Marco Simas, a grande novidade do projeto "Arraial Brilho de Natal", tem feito a alegria da criançada.

"As crianças têm ficado muito felizes. É uma festa, realmente, quando a máquina é acionada e sai aquela espuma, como se fosse neve. Tem dado uma ambiência diferente a Arraial do Cabo", pontuou Marco.

"Arraial é uma cidade de clima tropical, verão, calor, mas com neve artificial para entrar no clima natalino. Tem feito muito sucesso entre moradores e visitantes", concluiu o secretário.

Marco Simas afirmou que o município já começou a receber demanda turística por conta da decoração natalina.

"Inclusive, esse ano, nós estivemos em São Paulo, em uma feira de turismo, e um operador já perguntou a gente sobre a decoração de Natal, que tinha acontecido no ano anterior e que ele tinha um grupo para atender por conta da data", destacou.

O secretário também pontuou que a cidade está preparada para receber a demanda da alta temporada, com cerca de 100 mil leitos disponíveis para hospedar os visitantes.

Foram montadas duas casinhas do Papai Noel em Arraial. Uma fica na Praça do Cova, na Praia dos Anjos, e a outra está localizada em Monte Alto, para atender a população dos distritos.

Os locais ficam abertos de terça a domingo, até dia 6 de janeiro. O Papai Noel, no entanto, atenderá na casinha até dia 23 de dezembro. De terça a quinta, o horário de visitas é de 18h30 às 22h. De sexta a domingo, de 18h às 23h.

Ainda pelo projeto, vários pontos da cidade receberam iluminação e decoração temática natalina. Tanto na região central, quanto nos distritos.

"A gente tem recebido bastante elogios quanto a decoração, porque, a cada ano, tem ficado mais bonita", disse Marco.