Arraial do Cabo lança campanha de proteção animalInternet

Publicado 15/12/2022 18:32

Para conscientizar moradores a não darem comida aos pássaros, Arraial do Cabo, município da Região dos Lagos, lançou nesta quarta-feira (14) a campanha “Não alimente as aves”. As ações, que contam com fixação de placas por todas as praias da cidade e na Marina dos Pescadores, começam nesta quinta (15).

O lançamento da campanha contou com a participação de influenciadores, membros da Secretaria do Ambiente e Saneamento, da Secretaria de Turismo, da Funtec Ambiental, do trade local, Arraial do Cabo CV&B, AMHAR, ACIAC e ABAC.

POR QUE NÃO ALIMENTAR AS AVES?

Para as aves, a alimentação inadequada pode causar problemas nos ossos, insuficiência renal, aumento de peso, encoraja o furto de alimentos e resíduos, torna as aves agressivas e podem intoxicar o animal.

Além disso, o ato fere a política de bem-estar e proteção animal, podendo acarretar multa de R$ 500 a R$ 3 mil. Dependendo da gravidade, este valor pode aumentar.