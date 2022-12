Auto de Natal "O Mistério de Belém" - Ascom PMAC

Publicado 16/12/2022 13:38

Foi apresentado em Arraial do Cabo, município da Região dos Lagos, na noite desta quinta-feira (15), o Auto de Natal “O Mistério de Belém”. O tradicional evento aconteceu no espaço cinema da Subsecretaria de Cultura (SubCult) e contou de forma lúdica a história do nascimento de Jesus.

O texto foi adaptado da peça “O Boi e o Burro no Caminho de Belém”, da autora Maria Clara Machado. A representação contou com a participação de vários artistas locais, que integram as oficinas de arte da SubCult, além da presença especial dos atores Bruno Calhau, Raffic Morais e Anderson Carvalho e dos cantores Junior Moraes e Paula Soul.

O Coral Marearte deu o tom à apresentação, que anunciou as boas novas e deixou nossos corações quentinhos.