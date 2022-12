Ela foi encaminhada, juntamente ao material, para a 132ª DP, onde ficou presa - Divulgação da PM

Publicado 19/12/2022 14:49

Em Arraial do Cabo, município da Região dos Lagos, neste sábado (17), uma mulher de 20 anos foi presa por tráfico de drogas. Ela é apontada como líder do tráfico no distrito de Monte Alto.

De acordo com a ocorrência, a PM chegou até a suspeita após uma denúncia de que a mesma estava traficando na Rua da Fé. Ao perceber a chegada da polícia, ela tentou fugir e teria resistido à prisão.



Ainda segundo a PM, a mulher possui passagens pelo mesmo crime. Com ela foram arrecadadas 30 cápsulas de cocaína e 40 buchas de maconha.

Posteriormente, ela foi encaminhada, juntamente ao material, para a 132ª DP, onde ficou presa.