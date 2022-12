Entrada de Arraial do Cabo - Divulgação

Entrada de Arraial do CaboDivulgação

Publicado 21/12/2022 13:58

Arraial do Cabo, município da Região dos Lagos, é um dos principais cartões postais do Brasil para o mundo. Todo fim de ano, o município recebe um grande fluxo de turistas, aumentando em mais de 10 vezes o número da população. Serão aproximadamente 500 mil pessoas circulando.

A chegada do novo ano será comemorada com a tradicional queima de fogos, em três pontos da cidade e com até 12 minutos de duração.

O Réveillon no Centro da cidade acontece a partir das 21h, nas areias da Praia Grande. Em Monte Alto e Figueira, a festa é na Av. Pôr do Sol (orla da lagoa) e no campo do Beira Mar, respectivamente, das 22h às 1h15.

Neste ano, pensando na segurança e considerando o grande fluxo já certo no município, a Prefeitura também optou por não concentrar os principais eventos e atrações somente na virada do ano. Sendo assim, foi criado o Calendário de Eventos 2023, que contempla todo o mês de janeiro e os próximos meses, com atrações, eventos esportivos e culturais.