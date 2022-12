Motoboy do tráfico é preso em Arraial do Cabo | Arraial do Cabo - Rio de Janeiro | O Dia

Ocorrência aconteceu na noite desta quarta-feira (21), no distrito de Monte Alto - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 22/12/2022 14:11

A Polícia Militar prendeu, na noite desta quarta-feira (21), um homem apontado como motoboy do tráfico de drogas no distrito de Monte Alto, em Arraial do Cabo, município da Região dos Lagos.

Segundo a ocorrência, durante um patrulhamento pela Rua Marimbas, os agentes tiveram a atenção voltada para o elemento, que, ao perceber a presença da viatura, tentou fugir. Após perseguição, ele foi alcançado e capturado com uma sacola contendo 150 pinos de cocaína.

Ao ser indagado, o homem afirmou que trabalha como motoboy e iria levar as drogas para o gerente da comunidade.

Ele foi encaminhado para a 132ª Delegacia de Polícia (132ª DP), autuado e preso.