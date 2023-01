Banhistas confundem presença de animal possivelmente raro em Arraial com ataque de tubarão - Ludmila Lopes (RC24h)

02/01/2023

Uma situação incomum aconteceu na Prainha, em Arraial do Cabo, município da Região dos Lagos, na tarde deste sábado (31). Quem passou pelo local, presenciou a água manchada de vermelho. Boatos circularam a cidade de que um tubarão havia atacado banhistas na praia, mas isso não procede. A realidade é que, na verdade, uma situação rara pode ter sido registrada.



A situação causou um grande caos no local. Muita correria foi registrada. Algumas pessoas também confundiram o fato com uma família de golfinhos encalhadas e que, no caso, estariam sangrando.



A prefeitura da Arraial do Cabo foi questionada sobre o possível ataque de tubarão, mas negou. Informou que, no caso, se tratava de cetáceos odontocetos, uma espécie de baleias, encalhadas. A suspeita é que sejam cachalote-anão, que é uma espécie rara e ameaçada de extinção. O fato ainda não foi confirmado, mas se for, é a primeira vez que o animal aparece na região.



A Fundação do Meio Ambiente (FUNTEC) divulgou uma nota na noite deste sábado (31), esclarecendo sobre o acontecido, veja:



“A FUNTEC informa ainda sobre a importância de não se aproximar dos animais encalhados e não tocar neles para evitar acidentes e manter a segurança de todos. Nesses casos o mais aconselhável é aguardar a chegada de equipes especializadas para ajudar o animal“.

SOBRE AS BALEIAS



As cachalotes-anãs passam pouquíssimo tempo na superfície, além de nunca se aproximarem de barcos. Com isso, cientistas conhecem muito pouco sobre elas.



Entretanto, uma característica conhecida do animal é que, quando ele se sente em perigo, ele possui uma tática parecida com a defesa de lulas para escapar dos predadores e solta uma tinta escura.



