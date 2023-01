Mega operação reboca 60 motos irregulares em Arraial do Cabo - Horácio CFZone

Publicado 12/01/2023 13:29

Uma mega operação conjunta entre a Polícia Militar, DETRAN, Polícia Civil e Prefeitura de Arraial do Cabo, município da Região dos Laos, foi realizada na noite desta quarta-feira (11), em vários pontos do município com o objetivo de tirar de circulação, motos em situação irregular. De acordo com a polícia, 60 motos foram rebocadas para a 132ª Delegacia de Polícia (132ª DP).

“A ação foi desencadeada visando a apreensão de veículos, inclusive grande parte utilizada no ponto de “mototáxi”, na subida do Morro da Coca-Cola, que encontravam-se em condições irregulares ao trânsito”, disse a polícia.

As motos e proprietários encontram-se ainda na delegacia da cidade, onde os agentes e fiscais do DETRAN estão verificando caso a caso para determinar ou não a apreensão dos veículos.