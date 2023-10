1kg de maconha, 106 buchas da erva, material de endolação e um caderno de anotações do tráfico - Divulgação/PM

Publicado 10/10/2023 19:04

A Polícia Militar apreendeu, na noite desta segunda-feira (9), 1kg de maconha, 106 buchas da erva, material de endolação e um caderno de anotações do tráfico, em um quintal abandonado na Avenida Beija Flor 2, no bairro Sabiá.

De acordo com a PM, a equipe do Patrulhamento Tático Móvel (PATAMO) recebeu informações de que materiais entorpecentes estariam sendo armazenados no local. Após uma busca na localidade, os policiais encontraram o material escondido em um buraco no quintal.

O material foi apreendido e encaminhado à 132ª Delegacia de Polícia (132ª DP), onde foi registrado o caso. Ninguém foi preso.