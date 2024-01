Confira abaixo os dados do setor em Arraial do Cabo: - Divulgação/ Ascom

Publicado 10/01/2024 14:42

Arraial do Cabo - Os cinco membros eleitos do Conselho Tutelar de Arraial do Cabo foram empossados nesta quarta-feira (10), por meio de uma solenidade realizada no plenário da Câmara Municipal.

O evento, que contou com a presença de autoridades, familiares e munícipes, empossou Carlos Coutinho, Ulisses Menezes, Giselda Vianna, Fabiana da Graça e Rodolfo Vianna.

Em funcionamento há mais de 20 anos na cidade, o Conselho Tutelar de Arraial do Cabo tem como objetivo garantir todos os direitos das crianças e jovens com menos de 18 anos, previstos por lei, através da Constituição Federal e do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), inspecionando qualquer forma de abuso e exploração infantil.

Para fazer uma denúncia, basta entrar em contato com o órgão municipal através dos canais oficiais do Conselho Tutelar ou efetuar uma ligação para o Disque Direitos Humanos (100). Confira abaixo os dados do setor em Arraial do Cabo:

Plantão 24h: (22) 99823-1051 (somente chamadas);

Endereço: Rua Padre Anchieta, 30, Praia dos Anjos;

Atendimento presencial das 8h às 12h | Segunda à sexta-feira.