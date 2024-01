Avenida Getúlio Vargas em Arraial do Cabo - Reprofução/ Internet

Publicado 10/01/2024 16:16

Arraial do Cabo - Moradores de Arraial do Cabo vão precisar de uma dose de paciência nesta quarta-feira (10). A partir das 17h, o trânsito na Avenida Getúlio Vargas será interditado para a troca das estruturas de iluminação por LED.



O trecho entre o supermercado Princesa, na Praça da Guarany, e o da Praia Grande será fechado para a entrada dos caminhões e equipes. Agentes do Comtrans também estarão nas ruas orientando os condutores no trânsito.



Diante disso, o município solicita aos moradores e turistas que não estacionem os veículos na via principal para que o serviço seja concluído com mais agilidade.

