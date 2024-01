O ato é de repúdio à violência contra mulheres. - Divulgação/ Internet

Publicado 12/01/2024 16:45

Arraial do Cabo - Nesta sexta-feira (12), Arraial do Cabo se junta ao movimento da Bicicletada Nacional em homenagem a Julieta Hernández. A concentração será às 19h, na Praça Guarany. O percurso será pela cidade e não precisa de bike profissional. O ato é de repúdio à violência contra mulheres.



A artista venezuelana, Julieta Hernández, era, como ela mesmo definia-se, “migrante nômade, bonequeira, palhaça e viajante de bicicleta”. Em viagem pelo Brasil, feita em sua bicicleta, Julieta estava desaparecida desde o último dia 23 de dezembro, quando voltava ao seu país.



O corpo foi encontrado no último dia 5, na cidade de Presidente Figueiredo, no interior do estado do Amazonas, próximo ao local onde foi vista pela última vez. Segundo a Polícia Civil do Amazonas, Julieta foi violentada e morta por um casal local que havia cedido abrigo à artista.

