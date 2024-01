Pronto-socorro de Arraial tem aumento de quase 53% no número de pacientes - Reprodução/ internet

Publicado 11/01/2024 16:14

Arraial do Cabo - O pronto-socorro de Figueira, no segundo distrito cabista, realizou, durante todo ano passado, 26.046 atendimentos. Em relação ao ano de 2022, houve um acréscimo de 52,8% na quantidade de pacientes atendidos: naquele ano foram totalizados 17.035 atendimentos.

De acordo com a diretora administrativa do pronto-socorro, Olívia Sá, a ampliação na capacidade de atendimento se deve a ações importantes, como contratação de médicos, a aquisição da ambulância UTI e de novos equipamentos para exames: antes havia apenas um eletrocardiograma e agora são feitos exames laboratoriais e de Raio-X. Durante o ano de 2023, foram feitos 8.388 exames, sendo 5.839 Raio-X, 1615 Eletrocardiogramas e 874 Exames Laboratoriais.

Outra novidade foi a informatização do pronto-socorro: com a sistematização integrada é possível que todas as informações do paciente sejam compartilhadas em tempo real, desde a chegada na recepção, passando pela consulta médica até o atendimento da enfermagem. Outra vantagem do sistema integrado é que o cadastro do paciente pode ser acessado também pelo Hospital Geral se houver encaminhamento do paciente.

Única referência em atendimento de emergência no segundo distrito cabista, o pronto-socorro de Figueira atende a população de Monte Alto, Figueira, Parque das Garças, Parque das Gaivotas, Sabiá, Pernambuca, Novo Arraial e Caiçara. O serviço disponível 24 por dia conta com uma ambulância UTI, uma sala de trauma, uma sala de sutura, uma enfermaria feminina com três leitos, uma enfermaria masculina com dois leitos, além da sala de triagem, farmácia e recepção.

Para o secretário municipal de Saúde, Jorge Diniz, o crescimento no número de atendimentos chama a atenção para a qualidade do trabalho que as equipes vêm desenvolvendo no pronto-socorro. Ele destaca também o investimento em equipamentos: “Antigamente o paciente recebia os primeiros socorros na unidade de Figueira, mas se precisasse de algum exame além do eletrocardiograma, ele era encaminhado para o Hospital Geral. Agora é possível fazer os principais exames na unidade de Figueira, inclusive, o tele eletrocardiograma, cujo diagnóstico é entregue na hora em que o exame é feito,” explicou o secretário.

Jorge Diniz lembrou também que em breve a população do segundo distrito vai receber o novo prédio do pronto-socorro. Localizada na RJ 102, em Figueira, a unidade que substituirá a atual teve a construção retomada em setembro de 2022 e já está quase pronta.