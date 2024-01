De acordo com a ocorrência, no local, a vítima relatou ter sido agredida pelo companheiro com um tapa no rosto, empurrões e xingamentos. - Divulgação/ PM

Publicado 15/01/2024 12:44

Arraial do Cabo - Policiais Militares do CPROEIS de Arraial do Cabo foram acionados para verificar uma possível agressão contra mulher em Figueira, distrito de Arraial do Cabo. O caso aconteceu na madrugada deste sábado (13).

De acordo com a ocorrência, no local, a vítima relatou ter sido agredida pelo companheiro com um tapa no rosto, empurrões e xingamentos.

Ambos foram conduzidos para a 132ªDP com auxílio da equipe da Maria Da Penha da Guarda Municipal de Arraial do Cabo, sendo a vítima encaminhada ao IML para exame de corpo de delito. O Autor ficou preso no ART 129 – lesão corporal e no ART 140 – injuria, pela ofensa.