Denuncie crimes ambientais através do número WhatsApp (22) 99936.1255. - Reprodução/ Internet

Denuncie crimes ambientais através do número WhatsApp (22) 99936.1255.Reprodução/ Internet

Publicado 15/01/2024 12:58

Arraial do Cabo - Equipes do INEA e do GOPAM (Grupamento Operacional Ambiental Marítimo) controlaram um incêndio dentro do Parque Estadual da Costa do Sol, nesta sexta-feira (12), em Arraial do Cabo.

De acordo com os agentes, as chamas atingiram uma área de 8 mil metros quadrados da área que também faz parte do Parque Natural Municipal da Restinga da Massambaba.

As causas do incidente ainda não foram divulgadas. Denuncie crimes ambientais através do número WhatsApp (22) 99936.1255.