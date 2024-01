Área interditada - Divulgação

Área interditada Divulgação

Publicado 30/01/2024 17:26

Arraial do Cabo - A Defesa Civil de Arraial do Cabo interditou, na manhã dessa terça-feira (30), a área do passeio do Supermercado Princesa, no Centro, devido a marquise estar soltando o reboco e colocando em risco a vida da população.



Segundo nota emitida pelo município, uma equipe da prefeitura esteve no local realizando uma ação preventiva e dando o suporte com isolamento da área, amenizando riscos de ocorrer qualquer acidente.



O estabelecimento já foi comunicado e tomará providências para sanar o problema de imediato.

Área interditada Divulgação

Área interditada Divulgação