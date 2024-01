Prefeito Marcelo Magno (PL) e manifestantes em seu gabinete - Reprodução/ Ascom

Prefeito Marcelo Magno (PL) e manifestantes em seu gabinete Reprodução/ Ascom

Publicado 30/01/2024 18:26

Em resposta aos contínuos problemas no fornecimento de energia elétrica, o Procon de Arraial do Cabo promoverá um mutirão de atendimento na Câmara de Vereadores nesta quarta-feira (31), com horários das 9h às 12h e das 13h às 16h30, para auxiliar os moradores na formalização de denúncias contra a Enel, concessionária responsável pela energia na região.



Os munícipes têm enfrentado frequentes interrupções no fornecimento de energia, especialmente durante a alta temporada, o que, conforme relatos, tem afetado o cotidiano da população. Sem contar que, segundo denúncias, a queda de luz tem provocado danos a eletrodomésticos e prejuízos comerciais.



Diante disso, o mutirão organizado pelo Procon visa centralizar e agilizar as denúncias dos moradores. Para ser atendido, é necessário levar a conta de luz e identificação pessoal.



A medida foi tomada após uma reunião entre o prefeito Marcelo Magno (PL) e manifestantes em seu gabinete nesta segunda-feira (29). No caso, o grupo protestava contra a Enel, criticada pela recorrente instabilidade no serviço de energia. Durante a reunião, o prefeito destacou que a prefeitura já impôs multas à concessionária, que ultrapassam R$ 5 milhões, devido aos transtornos causados.



No bate-papo, Marcelo explicou que o município já multou a Enel em mais de R$ 5 milhões por conta de vários transtornos e que, inclusive, a justiça deu parecer favorável em ação que o município entrou pedindo aumento de carga para nove escolas da rede a fim de que as unidades tenham capacidade de usar os ares-condicionados, que estão parados.



O prefeito destacou, ainda, que, durante o mutirão do Procon, a prefeitura iria convidar a Defensoria Pública para participar.